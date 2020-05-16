2020-05-16T16:38:58+03:00
Происшествия

Начальник государственной противопожарной службы Удмуртии арестован

Он обвиняется в получении взятки
Лана Аристова
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Фото: gps-ur.ruФото: gps-ur.ru
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Руководителя ГУ УР «Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики» Николая Климохина обвиняют в получении взятки с вымогательством за общее покровительство по службе (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд сегодня, 16 мая, рассмотрел ходатайство следственных органов и постановил – заключить под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Органы предварительного следствия считают, что с января 2010 года по настоящее время Климохин получил 917 тысяч рублей. Деньги вымогались и поступали через посредника.

Адвокаты просили у суда назначить домашний арест или продлить срок задержания, но суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 14 июля 2020 года. Причина – доказательства и тяжесть деяния (особо тяжкое преступление коррупционной направленности). Постановление суда в законную силу пока не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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