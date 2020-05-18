2020-05-18T06:25:40+03:00
Общество

Спасатели помогли мужчине из Удмуртии, который сорвался в котлован

Это произошло 17 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы УдмуртииФото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
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В Удмуртии 17 мая спасатели помогли мужчине, сорвавшемуся в котлован. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Спасателей вызвали очевидцы и рассказали, что в коттеджном поселке мужчина сорвался в искусственный котлован. Специалисты, приехавшие на место, с помощью альпинистского снаряжения и транспортировочных носилок подняли пострадавшего, и передали его скорой помощи, - говорится в сообщении.

Поисково-спасательная служба Удмуртии напоминает о соблюдении безопасности жизнедеятельности рядом с обрывами и искусственными котлованами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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