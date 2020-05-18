Спасатели помогли мужчине из Удмуртии, который сорвался в котлован
В Удмуртии 17 мая спасатели помогли мужчине, сорвавшемуся в котлован. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.
- Спасателей вызвали очевидцы и рассказали, что в коттеджном поселке мужчина сорвался в искусственный котлован. Специалисты, приехавшие на место, с помощью альпинистского снаряжения и транспортировочных носилок подняли пострадавшего, и передали его скорой помощи, - говорится в сообщении.
Поисково-спасательная служба Удмуртии напоминает о соблюдении безопасности жизнедеятельности рядом с обрывами и искусственными котлованами.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- На волоске от смерти: 7 трогательных историй о собаках, спасенных волонтерами в Ижевске.
- Одна из «управляек» в Удмуртии заплатит штраф за падение наледи на девушку с ребенком.
- Ижевчанка Дарья далеко не сразу решилась позвонить в редакцию. Дело в том, что целых три года женщину изводил полтергейст. Верить или нет этой загадочной истории, решайте сами.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»