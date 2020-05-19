Финальные работы начались на одном из долгостроев Ижевска

19 Май 2020 2020-05-19T07:45:19+03:00

Сдачи квартир здесь ждали более 4 лет

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В ижевском долгострое ЖК «Радужный» начались финальные работы. Их планируют закончить уже к концу этого года, сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов на своей странице в Инстаграм.

Квартиры здесь ждут более 4 лет 148 обманутых дольщиков. Напомним, что в ноябре прошлого года в «Радужном» сменился подрядчик, так как прежний не выполнил обязательств. В одном из домов уже приступили к отделочным работам, провели отопление и внутренние коммунальные сети. Также завершается разводка электрики. Вскоре здесь появится лифт.

Во втором доме жилого комплекса заканчивают монтаж системы отопления, начались работы по штукатурке фасада. Также здесь идет разводка электрики и устройство магистральных сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU