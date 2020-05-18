Самолет из Ташкента с жителями Удмуртии приземлился в Казани

18 Май 2020 2020-05-18T10:03:56+03:00

На борту самолета было 146 россиян

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Из Ташкента в Казань прибыл самолет со 146 жителями страны, в том числе Удмуртии. Об этом сообщает «Реальное время».

- Рейс приземлился в столице Татарстана в 13:17. На борту самолета были жители из Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Кировской, Ульяновской Оренбургской, Самарской, Нижегородской областей, - говорится в сообщении.

Напомним, всех прибывающих в республику жителей отправляют в обсерватор на 14-дневную самоизоляцию и обязательно берут анализ на коронавирус (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU