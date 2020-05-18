Коронавирус в Ижевске, последние новости на 18 мая 2020 года: увеличение зараженных и возможное ужесточение режима самоизоляции
18 мая глава Удмуртии сообщил, что в республике выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом (подробнее).
-
Что еще произошло:
- Самолет из Ташкента с жителями Удмуртии приземлился в Казани.
- «Эта неделя будет определяющая»: глава Удмуртии об ужесточении режима самоизоляции.
- Всех призывников Удмуртии будут проверять на коронавирус.
- Наверное, эта весна самая красивая. От того, что прогулки были недоступными. В минувшие выходные в городе стало оживленно, собрали небольшой фоторепортаж из разных парков Ижевска.
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
Смерть бывшего сенатора от Удмуртии от коронавируса и арест начальника Государственной противопожарной службы Удмуртии - обсуждаем события выходных дней
Как получить президентские выплаты на детей в Удмуртии, рассказала сотрудник отделения Пенсионного Фонда РФ в Ижевске
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»