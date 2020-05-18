Коронавирус в Ижевске, последние новости на 18 мая 2020 года: увеличение зараженных и возможное ужесточение режима самоизоляции

18 мая глава Удмуртии сообщил, что в республике выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом (подробнее).

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Что еще произошло:

- Самолет из Ташкента с жителями Удмуртии приземлился в Казани.

- «Эта неделя будет определяющая»: глава Удмуртии об ужесточении режима самоизоляции.

- Всех призывников Удмуртии будут проверять на коронавирус.

- Наверное, эта весна самая красивая. От того, что прогулки были недоступными. В минувшие выходные в городе стало оживленно, собрали небольшой фоторепортаж из разных парков Ижевска.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

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