2020-05-19T11:04:37+03:00
Общество

Ижевчане предлагают переименовать четыре остановки в Ленинском районе

Опрос будет проводиться до 28 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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По обращениям жителей Ленинского района Ижевска администрация проводит опрос по переименованию четырех остановок. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Опрос будет проводиться с 18 по 28 мая. Всего предлагается переименовать четыре остановки: «Улица Селтинская» на улице Клубная, «Улица Селтинская» на Заречном шоссе, «Магазин «Родина» на улице Клубная, «Магазин «Родина» на улице Новошестнадцатая, - говорится в сообщении.

Горожане могут проголосовать за один из вариантов или предложить свой. Опрос можно пройти по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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