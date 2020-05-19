2020-05-19T18:08:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске 19 мая 2020 года, последние новости: увеличение количества зараженных

Рассказываем, что произошло
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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19 мая глава Удмуртии сообщил, что в республике зарегистрировано шесть новых случаев, среди них 7-летний ребенок (подробнее).

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Что произошло:

- Зампредседателя правительства Удмуртии об условиях возвращения детей в сад: «Справка от педиатра обязательна».

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Узнали, смогут ли работающие пенсионеры, в режиме самоизоляции продлить больничные.

- Производство аппаратов искусственной вентиляции легких запустят в Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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