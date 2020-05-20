В ближайшие дни на набережной Ижевска откроется лодочная станция

20 Май 2020 2020-05-20T09:40:53+03:00

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В Ижевске на набережной пруда 22 мая откроется лодочная станция. Об этом сообщили в группе станции во «Вконтакте».

- Спешим сообщить, что 22 мая, в пятницу, Лодочная станция начнёт новый сезон! Долгожданное лето наступает в своей красе и улыбается нам яркой улыбкой. Непросто сидеть дома в такое продолжительное и трудное время. Надеемся, что прогулка на катамаране или лодке, украсит ваше время, - сообщили в группе.

Напомним, в прошлом году станции также пришлось перенести дату открытия сезона. С чем это было связано читайте по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На утро 20 мая в Удмуртии выявили еще 5 новых случаев заражения коронавирусом.

- Наверное, эта весна самая красивая. Из-за того, что свободные прогулки были недоступными. В минувшие выходные в городе стало оживленно, собрали небольшой фоторепортаж из разных парков Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU