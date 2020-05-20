Местами по Удмуртии 20 мая ожидаются грозы

20 Май 2020 2020-05-20T11:30:35+03:00

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В Удмуртии местами с сохранением до вечера 20 мая ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- В ближайший час с сохранением до 20:00 20 мая местами по республике ожидаются грозы, - говорится в сообщении.

Жителей просят быть осторожными, не оставлять открытыми окна и балконы. Автовладельцам выбирать места парковки, а водителям быть внимательными на трассах.

По данным сервиса Яндекс погода, днем 20 мая ожидается +13…+15 градусов, дождь, ночью +7…+9 градусов, небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU