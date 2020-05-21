2020-05-21T18:06:01+03:00
Общество

Дмитрий Губерниев может приехать в Ижевск

Это зависит от ситуации с коронавирусом
Анастасия Захарова
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В Ижевск в этом году может приехать спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказал Сергей Буторин, генеральный директор «Парков Ижевска».

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- Большой фестиваль намечался с Олимпийским комитетом России, с чемпионами. Туда должен был приехать Дмитрий Губерниев, как и в прошлом году. Ему очень понравилось, как Ижевск его встретил. Мы с ним на связи, и он планирует в этом году к нам приехать вновь. Но по времени пока точно сказать не можем.

Приезд известного комментатора планируют приурочить к Олимпийскому дню. Как рассказал нашему журналисту Сергей Буторин, пока мероприятие планируют провести 6 августа, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Планировалось, что праздник пройдет в июле. Дмитрий Губерниев подтверждал, что примет в нем участие. По августу пока ничего неизвестно, но организаторы надеются на его визит.

Напомним, в прошлом году Дмитрий Губерниев приезжал в Ижевск на всемирный день ходьбы. Комментатор отметил в столице Удмуртии свой день рождения, поэтому ему вручили торт. Он накормил им волонтеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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