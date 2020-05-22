Уникальный 300-летний можжевельник обнаружили в Удмуртии

22 Май 2020 2020-05-22T18:11:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии обнаружили уникальный 300-летний можжевельник. Он растет в Вавожском районе республики.

По словам участника конкурса «ДаУР!» краевед Александра Кондратьева, обхват дерева составляет 1,5 метра, высота 7,7 метров и это дерево, которое подлежит охране. Возможно, именно этот можжевельник станет самым большим деревом в России.

Фото: www.instagram.com/p/CAe0gC7q4cd/

Кстати, дерево растет медленно: один миллиметр прироста ствола в толщину за год-два. Чаще наблюдаются заросли можжевельника кустарниковой формы, реже — с древовидным стволом, как тот, что обнаружил краевед.

Напомним, в год столетия государственности Удмуртии в республике стартует проект «ДаУР!». В рамках проекта жители смогут выбрать 100 самых интересных мест и принять участие в разработке интерактивной карты с главными достопримечательностями республики. Подробные правила участия в проекте — на сайте даур.рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В год столетия государственности Удмуртии стартует проект "ДаУР!". Принять участие может любой желающий! Подробности уже на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU