2020-05-23T08:23:23+03:00
Здоровье

Энцефалитных клещей в Удмуртии стало меньше?

Почти 3,5 тысячи кровососов исследованы на опасный возбудитель
Екатерина Ардашева
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Фото РixabayФото Рixabay
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В Удмуртии снизилось количество клещей, зараженных возбудителем энцефалита. Таковы данные регионального Управления Роспотребнадзора.

В этом сезоне 3425 клещей были исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита, и в 78 случаях (2,3%) его удалось выявить.

При этом само по себе количество исследованных на энцефалит клещей возросло – за аналогичный период прошлого года на опасную инфекцию проверили почти на 1000 клещей меньше (2358). А вот процент паразитов, зараженных возбудителем энцефалита наоборот снизился почти в два раза – в прошлом году он составлял 4,5%, - говорится в статистике.

Кстати, уменьшение количества энцефалитных клещей абсолютно соответствует прогнозу Дмитрия Адаховского, старшего преподавателя кафедры экологии и природопользования Удмуртского госуниверситета, сделанному еще в феврале. Тогда специалист предположил, что теплая зима окажет на кровососов именно такое влияние.

– Учеными кафедры природопользования УдГУ было установлено, что чем теплее зима, тем меньше общий процент клещей, зараженных клещевым энцефалитом, – сказал эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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