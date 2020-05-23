Около 600 жителей Удмуртии получат новое жилье вместо ветхого

23 Май 2020 2020-05-23T12:52:59+03:00

На эти цели выделят порядка 350 млн рублей

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Расселение жителей Удмуртии из ветхого и аварийного жилья продолжается: 581 человек получит новое жилплощадь. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Всего в 2020-2021 году расселят 263 аварийных жилых помещений общей площадью 8,32 тысяч квадратных метров в Ижевске, Воткинске, Алнашском, Завьяловском и Кизнерском районах.

На эти цели Удмуртия получит 326,5 млн рублей, еще 18,17 млн рублей республика выделит из регионального бюджета.

В 2019 году новое жилье получили 352 человека. Было расселено 5,3 тысяч квадратных метров аварийного жилья в Глазове, Воткинске, Сарапуле, а также Кизнерском, Алнашском и Увинском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU