Жители Удмуртии, застрявшие на Гоа, прилетели в Уфу
В Уфу прилетел самолет с жителями Удмуртии, застрявшими на Гоа. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта столицы Башкортостана.
- Всего рейс из Гоа вывез 88 наших соотечественников. До столицы Башкирии самолет выполнил промежуточную посадку в Ростове-на-Дону. Для 14 туристов власти Татарстана, Удмуртии, Самарской, Челябинской, Нижегородской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку в регионы. Трое пассажиров тем же рейсом вылетели дальше в Екатеринбург, - говорится в сообщении.
При этом 27 пассажиров отправились в обсерватор на две недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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