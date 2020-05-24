Жители Удмуртии, застрявшие на Гоа, прилетели в Уфу

24 Май 2020 2020-05-24T14:36:42+03:00

Также на борту самолета были жители Татарстана, Самарской, Челябинской, Нижегородской областей и Пермского края

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В Уфу прилетел самолет с жителями Удмуртии, застрявшими на Гоа. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта столицы Башкортостана.

- Всего рейс из Гоа вывез 88 наших соотечественников. До столицы Башкирии самолет выполнил промежуточную посадку в Ростове-на-Дону. Для 14 туристов власти Татарстана, Удмуртии, Самарской, Челябинской, Нижегородской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку в регионы. Трое пассажиров тем же рейсом вылетели дальше в Екатеринбург, - говорится в сообщении.

При этом 27 пассажиров отправились в обсерватор на две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU