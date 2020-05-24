Жительнице Удмуртии, которая убила новорожденного ребенка, вынесли приговор
В Удмуртии суд вынес приговор местной жительнице, которая убила новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что 7 января 2020 года жительница Игринского района в бане родила здорового, жизнеспособного без врожденных уродств ребенка. После этого она завернула малыша в кофту и спрятала в бане между печью и стеной. Ребенок скончался от переохлаждения организма, - сообщает пресс-служба.
Прокуратура поддержала гособвинение в отношении женщины, она признана виновной в убийстве. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Жители Удмуртии, застрявшие на Гоа, прилетели в Уфу.
- Из-за ситуации с коронавирусом в одном из городов Удмуртии несколько дней не будет ходить общественный транспорт.
- На территории нескольких школ в Удмуртии появятся современные стадионы. Рассказываем, когда планируют закончить строительство.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»