2020-05-24T16:09:28+03:00
Происшествия

Жительнице Удмуртии, которая убила новорожденного ребенка, вынесли приговор

Ее признали виновной в совершении преступления
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии суд вынес приговор местной жительнице, которая убила новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что 7 января 2020 года жительница Игринского района в бане родила здорового, жизнеспособного без врожденных уродств ребенка. После этого она завернула малыша в кофту и спрятала в бане между печью и стеной. Ребенок скончался от переохлаждения организма, - сообщает пресс-служба.

Прокуратура поддержала гособвинение в отношении женщины, она признана виновной в убийстве. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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