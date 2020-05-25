2020-05-25T06:33:57+03:00
Происшествия

Сотрудника ритуальной компании осудили в Ижевске за взятку полицейскому

Он пытался получить данные об умерших
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске осудили 32-летнего местного жителя за дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что осужденный, работавший в ритуальной компании, передал взятку в размере 3 тысячи рублей сотруднику полиции за предоставление информации о месте нахождения тел умерших. Позже он планировал дать сотруднику еще 12 тысяч рублей за аналогичную информацию, - сообщает пресс-служба.

Суд назначил ижевчанину наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере двукратной суммы взятки, т.е. в размере 30 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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