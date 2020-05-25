Житель Удмуртии подозревается в жестоком избиении отца

25 Май 2020 2020-05-25T11:24:13+03:00

Мужчину доставили в больницу с травмами

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В Удмуртии 37-летний местный житель подозревается в жестоком избиении отца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В больницу Воткинска привезли 63-летнего мужчину с множественными травмами и в состоянии опьянения. Врачи сообщили в полицию. Позже было установлено, что потерпевший вместе с 37-летним сыном выпивали, после чего между ними произошла ссора и сын избил отца, - сообщает пресс-служба.

По результатам экспертизы здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU