Ижевчанина задержали по подозрению в организации занятия проституцией

25 Май 2020 2020-05-25T12:06:44+03:00

При этом мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления

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В Ижевске полицейские задержали 40-летнего подозреваемого в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что с 2018 года мужчина подыскивал девушек, которых привлекал к занятию проституцией, и снимал для них квартиру. Клиентов искал в интернете, по телефону, указанному в объявлении, он принимал заказы, отвозил девушек в оговоренное место и получал за это деньги, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU