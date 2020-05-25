2020-05-25T12:06:44+03:00
Происшествия

Ижевчанина задержали по подозрению в организации занятия проституцией

При этом мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске полицейские задержали 40-летнего подозреваемого в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что с 2018 года мужчина подыскивал девушек, которых привлекал к занятию проституцией, и снимал для них квартиру. Клиентов искал в интернете, по телефону, указанному в объявлении, он принимал заказы, отвозил девушек в оговоренное место и получал за это деньги, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Бывший тренер чемпионки Алины Загитовой осталась одна в Турции и с раком 3 степени.

- Помните страшное ДТП в Игринском районе, в которого погибла целая семья? Следователи завершили расследование уголовного дела, какое наказание ждет виновника автоаварии.

- Почему срезают «лежачих полицейских» в Ижевске?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В лесах Ижевска с 20 мая введен запрет на разведение костров
Водитель в Ижевске насмерть сбил велосипедистку
Многодетная семья в Удмуртии из-за пожара осталась без крыши над головой
Ижевчанина задержали по подозрению в организации занятия проституцией
Бывший тренер чемпионки Алины Загитовой осталась одна в Турции и с раком 3 степени
Водителю из Удмуртии, по вине которого в ДТП погибли четыре человека, грозит лишение свободы до 7 лет
Почему срезают «лежачих полицейских» в Ижевске?
Более 80% жителей Удмуртии решили сохранить бумажный вариант трудовой книжки
Житель Удмуртии подозревается в жестоком избиении отца
На утро 25 мая в Удмуртии выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
«Убитые» дороги и «заброшки»: глава Ижевске прогулялся по Первомайскому району
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова победила в конкурсе за звание олимпийской иконы стиля
Самолет из Нью-Йорка с жителями Удмуртии на борту вылетел в Уфу
Сотрудника ритуальной компании осудили в Ижевске за взятку полицейскому
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Жительнице Удмуртии, которая убила новорожденного ребенка, вынесли приговор
Жители Удмуртии, застрявшие на Гоа, прилетели в Уфу