Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила зоопарк Удмуртии

26 Май 2020 2020-05-26T17:56:49+03:00

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на днях впервые посетила зоопарк Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба зверинца.

- Алина в Зоопарке Удмуртии впервые. От того и эмоции от увиденного были через край. Спортсменку впечатлил абсолютно каждый обитатель. А приветственные взгляды животных и их искреннее желание пообщаться, покорили девушку, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

- Сегодня ходила в зоопарк в Ижевске и познакомилась с семейством альпак. Мама Лилит, папа Патрик и их детёныш Стёпка. Альпаки очень похожи на лам, и их часто путают, но это разные виды: альпаки отличаются меньшей живой массой, мягкой шерстью и дружелюбным характером, - написала Алина в "Инстаграм".

Напомним, Загитова находится в Ижевске на время самоизоляции из-за коронавируса. Не так давно девушка отпраздновала день рождения (подробнее), а после получила долгожданное водительское удостоверение.

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ИСТОЧНИК KP.RU