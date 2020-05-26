Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила зоопарк Удмуртии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на днях впервые посетила зоопарк Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба зверинца.
- Алина в Зоопарке Удмуртии впервые. От того и эмоции от увиденного были через край. Спортсменку впечатлил абсолютно каждый обитатель. А приветственные взгляды животных и их искреннее желание пообщаться, покорили девушку, - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
- Сегодня ходила в зоопарк в Ижевске и познакомилась с семейством альпак. Мама Лилит, папа Патрик и их детёныш Стёпка. Альпаки очень похожи на лам, и их часто путают, но это разные виды: альпаки отличаются меньшей живой массой, мягкой шерстью и дружелюбным характером, - написала Алина в "Инстаграм".
Напомним, Загитова находится в Ижевске на время самоизоляции из-за коронавируса. Не так давно девушка отпраздновала день рождения (подробнее), а после получила долгожданное водительское удостоверение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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