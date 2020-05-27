Жительницу Удмуртии осудили за смерть трехмесячного сына
В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 42-летней местной жительницы. Ее обвиняли в причинении смерти ребенку по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что 6 февраля 2020 года пьяная женщина была в доме с трехмесячным сыном. Вечером она легла спать с ним на диван и во сне, навалившись телом на сына, перекрыла ему доступ воздуха. В результате малыш скончался, - сообщает пресс-служба.
Суд назначил женщине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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