2020-05-27T13:59:28+03:00
Происшествия

Жительницу Удмуртии осудили за смерть трехмесячного сына

Женщина была в состоянии опьянения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 42-летней местной жительницы. Ее обвиняли в причинении смерти ребенку по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 6 февраля 2020 года пьяная женщина была в доме с трехмесячным сыном. Вечером она легла спать с ним на диван и во сне, навалившись телом на сына, перекрыла ему доступ воздуха. В результате малыш скончался, - сообщает пресс-служба.

Суд назначил женщине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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