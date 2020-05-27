2020-05-27T14:01:06+03:00
Общество

В жилом доме в одном из городов Удмуртии обвалилась крыша

Ремонт крыши был запланирован на 2016 год
Дарья ПОРСЕВАБОБРОВ Игорь
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Фото: Анастасия ШамаеваФото: Анастасия Шамаева
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В Воткинске (Удмуртия) в жилом доме на улице Серова, 19 обвалилась крыша. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

- Сегодня обвалилась крыша дома Серова 19, не раз обращались в управляющую компанию крыша текла, ни каких мер они не предпринимали и вот результат! Все обвалилось на первый этаж, вызывали МЧС, парни молодцы, приехали, быстро убрали завал! - написала жительница дома.

Журналисту «Комсомолки» в компании ООО «Дом-сервис» сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет, на месте работают специалисты, причины устанавливаются.

При этом ремонт крыши дома был намечен на 2016 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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