Пятилетний мальчик и девушка получили травмы в ДТП в Ижевске

27 Май 2020 2020-05-27T14:10:33+03:00

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В Ижевске на улице Холмогорова 26 мая столкнулись две легковушки. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 55-летняя женщина, водитель машины ВАЗ-2107, при повороте налево не пропустила машину «Шкода Октавия» и врезалась в нее. За рулем иномарки был 40-летний мужчина, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пассажир ВАЗ-2107 - 27-летняя девушка и пассажир иномарки – 5-летний мальчик получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU