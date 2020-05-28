29 мая по улице Красногеройская в Ижевске ограничат движение
В Ижевске 29 мая, в пятницу, ограничат движение на участке по улице Красногеройская. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- С 05:00 до 23:00 на участке от улицы Пушкинская до улицы Коммунаров будет ограничено движение транспорта, - говорится в сообщении.
На участке пройдет ремонт дороги в рамках нацпроекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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