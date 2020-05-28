2020-05-28T16:06:53+03:00
Общество

29 мая по улице Красногеройская в Ижевске ограничат движение

На участке проведут ремонтные работы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 29 мая, в пятницу, ограничат движение на участке по улице Красногеройская. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- С 05:00 до 23:00 на участке от улицы Пушкинская до улицы Коммунаров будет ограничено движение транспорта, - говорится в сообщении.

На участке пройдет ремонт дороги в рамках нацпроекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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