Следственный комитет Удмуртии проводит проверку по фату обрушения крыши в доме в Воткинске
В Удмуртии следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обрушения крыши в многоквартирном доме в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным проверки, 27 мая в двухэтажном многоквартирном доме в Воткинске частично обрушились деревянные перекрытия. В результате обрушения никто не пострадал, - говорится в сообщении.
На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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