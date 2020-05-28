Следственный комитет Удмуртии проводит проверку по фату обрушения крыши в доме в Воткинске

28 Май 2020 2020-05-28T17:21:54+03:00

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В Удмуртии следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обрушения крыши в многоквартирном доме в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки, 27 мая в двухэтажном многоквартирном доме в Воткинске частично обрушились деревянные перекрытия. В результате обрушения никто не пострадал, - говорится в сообщении.

На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU