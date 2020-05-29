С 29 по 30 мая по улице 9 Января в Ижевске ограничат движение

29 Май 2020 2020-05-29T10:09:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске на сутки закроют движение на участке по улице 9 Января. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- С 19:00 29 мая до 20:00 30 мая специалисты компании отремонтируют теплосети, пролегающие под автодорогой по улице 9 Января - в районе ее пересечения с Воткинским шоссе. Будут закрыты крайние левые полосы в обоих направлениях (в сторону Воткинского шоссе и в сторону улицы Дзержинского) и установлены временные дорожные знаки, - говорится в сообщении.

После проведения работ планируется положить первый слой асфальта, окончательное благоустройство пройдет в начале июня. Также на время работ в квартирах будет отключена горячая вода.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Звездное небо» и библиотечная зона: в Ижевске представили проект благоустройства двора, где жил Михаил Калашников.

- «Комсомолка» узнала, что будут строить на месте ранее снесенного детского сада на улице Ворошилова в Ижевске.

- Следственный комитет Удмуртии проводит проверку по факту обрушения крыши в доме в Воткинске.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU