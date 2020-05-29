2020-05-29T10:09:33+03:00
Общество

С 29 по 30 мая по улице 9 Января в Ижевске ограничат движение

На участке пройдут ремонтные работы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске на сутки закроют движение на участке по улице 9 Января. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- С 19:00 29 мая до 20:00 30 мая специалисты компании отремонтируют теплосети, пролегающие под автодорогой по улице 9 Января - в районе ее пересечения с Воткинским шоссе. Будут закрыты крайние левые полосы в обоих направлениях (в сторону Воткинского шоссе и в сторону улицы Дзержинского) и установлены временные дорожные знаки, - говорится в сообщении.

После проведения работ планируется положить первый слой асфальта, окончательное благоустройство пройдет в начале июня. Также на время работ в квартирах будет отключена горячая вода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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