2020-05-31T11:22:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Смертельное заболевание: за сутки двое жителей Удмуртии скончались от коронавируса

Это мужчины возрастом 65 и 44 лет
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
Изменить размер текста:

Двое жителей Удмуртии скончались от коронавируса за сутки. Таким образом, число летальных случаев выросло до 18 человек. Об этом на своей странице в социальных сетях 31 мая сообщил глава региона Александр Бречалов.

Новыми жертвами коронавирусной инфекции стали 65-летний ижевчанин и 44-летний житель Ярского района.

Напомним, что к утру 31 мая в республике зарегистрировано 682 лабораторно подтвержденных случаев заражения (+30 ковид-положительных пациентов за сутки). В числе зараженных дети, беременные женщины и медицинский работники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии больницы, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом, не принимают пациентов с другими инфекциями

Еще 30 жителей Удмуртии заразились коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов заболел коронавирусом. Госпитализация чиновнику не понадобилась

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продажу алкоголя запретят в Удмуртии 1 июня
Смертельное заболевание: за сутки двое жителей Удмуртии скончались от коронавируса
Прошел почти 140 км и потратил более 10 000 калорий: житель Удмуртии установил рекорд России по северной ходьбе
Подростки из Ижевска подозреваются в краже алкоголя и сигарет
Еще 30 жителей Удмуртии заразились коронавирусом
52 млн рублей выделили Удмуртии на доплаты соцработникам
Сильный ветер прогнозируют в Удмуртии 31 мая
В Удмуртии могут запретить торговлю алкоголем в заведениях общепита с площадью зала меньше 50 «квадратов»
Большинство обезьян в зоопарке Ижевска выпустили в уличные вольеры
Местным властям в Удмуртии могут разрешить сносить заброшенные дома
Два старинных здания Сарапула вошли в ТОП-10 достопримечательностей Удмуртии
Замминистра здравоохранения Удмуртии: «В COVID-центрах республики опасных аппаратов ИВЛ нет»
Онлайн: как проходят последние звонки в школах Удмуртии
23 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
В Удмуртии больницы, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом, не принимают пациентов с другими инфекциями
В поселке Новый Удмуртии сняли карантин из-за коронавируса
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Поставка иммуноглобулина против клещевого энцефалита в Удмуртию планируется в июне-июле
Новые камеры фото и видеофиксации в Ижевске начали работать в тестовом режиме
Сотрудница полиции Ижевска за взятки передавала информацию об умерших
Сколько домов капитально отремонтируют в Удмуртии в этом году?