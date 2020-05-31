Смертельное заболевание: за сутки двое жителей Удмуртии скончались от коронавируса
Двое жителей Удмуртии скончались от коронавируса за сутки. Таким образом, число летальных случаев выросло до 18 человек. Об этом на своей странице в социальных сетях 31 мая сообщил глава региона Александр Бречалов.
Новыми жертвами коронавирусной инфекции стали 65-летний ижевчанин и 44-летний житель Ярского района.
Напомним, что к утру 31 мая в республике зарегистрировано 682 лабораторно подтвержденных случаев заражения (+30 ковид-положительных пациентов за сутки). В числе зараженных дети, беременные женщины и медицинский работники.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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