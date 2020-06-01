2020-06-01T10:56:22+03:00
Общество

Жители дома на улице Удмуртской в Ижевске спели песню ко Дню защиты детей

Ижевчане пели песню со своих балконов
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

В Ижевске прошла очередная акция «Поющий двор». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии на странице во «ВКонтакте».

- На этот раз жители дома ул. Удмуртская, 264А вышли на свои балконы, чтобы поздравить друг друга с наступающим праздником — Днем защиты детей, - говорится в сообщении.

Жители дома с воздушными шарами, флажками и, конечно же, детьми хором спели песню «Вместе весело шагать».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- До особого распоряжения: в Удмуртии продлили ограничение на регистрацию брака в торжественной обстановке.

- Свежая статистика по коронавирусу в Удмуртии совсем не радует.

- 40 000 ребенок родился в Перинатальном центре Ижевска.

"Поющий двор" в Ижевске День защиты детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24