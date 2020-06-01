Жители дома на улице Удмуртской в Ижевске спели песню ко Дню защиты детей

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:56:22+03:00

Ижевчане пели песню со своих балконов

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В Ижевске прошла очередная акция «Поющий двор». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии на странице во «ВКонтакте».

- На этот раз жители дома ул. Удмуртская, 264А вышли на свои балконы, чтобы поздравить друг друга с наступающим праздником — Днем защиты детей, - говорится в сообщении.

Жители дома с воздушными шарами, флажками и, конечно же, детьми хором спели песню «Вместе весело шагать».

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"Поющий двор" в Ижевске День защиты детей.

ИСТОЧНИК KP.RU