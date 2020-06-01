Жители дома на улице Удмуртской в Ижевске спели песню ко Дню защиты детей
В Ижевске прошла очередная акция «Поющий двор». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии на странице во «ВКонтакте».
- На этот раз жители дома ул. Удмуртская, 264А вышли на свои балконы, чтобы поздравить друг друга с наступающим праздником — Днем защиты детей, - говорится в сообщении.
Жители дома с воздушными шарами, флажками и, конечно же, детьми хором спели песню «Вместе весело шагать».
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"Поющий двор" в Ижевске День защиты детей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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