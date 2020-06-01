2020-06-01T11:35:03+03:00
Происшествия

Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Ижевске

ДТП произошло 24 мая ночью
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев смертельного ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 24 мая около 00:00 на улице 30 лет Победы водитель «Шевроле-Клан» сбил 18-летнюю девушку, велосипедистку, которая от полученных травм скончалась в больнице, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Граждан-очевидцев просят сообщить информацию по факту произошедшего в следственный отдел по расследованию ДТП по телефонам: 416-083 или 8912-460-38-17.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Со 2 июня в городке Металлургов в Ижевске отключат горячую воду.

- Жители дома на улице Удмуртской в Ижевске спели песню ко Дню защиты детей.

- До особого распоряжения: в Удмуртии продлили ограничение на регистрацию брака в торжественной обстановке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Специалисты начали ремонт проезда Студенческого Ижевска
Ижевчанин обвиняется в поджоге машины бывшей девушки
Ночью с 1 на 2 июня в Удмуртии ожидается туман
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 1 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Более 120 точек продажи алкоголя проверили в Ижевске 30 мая
Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Ижевске
Со 2 июня в городке Металлургов в Ижевске отключат горячую воду
Жители дома на улице Удмуртской в Ижевске спели песню ко Дню защиты детей
До особого распоряжения: в Удмуртии продлили ограничение на регистрацию брака в торжественной обстановке
Жителя Краснодарского края осудят в Удмуртии за мошенничество
На 1 июня в Удмуртии выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом
В Ижевске возобновил работу трамвай №12
40-тысячный ребенок родился в Перинатальном центре Ижевска
На региональных трассах Удмуртии заканчивают наносить разметку
Проезд по улице Нижней в Ижевске ограничат до 7 июня