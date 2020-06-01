Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Ижевске

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:35:03+03:00

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Госавтоинспекция разыскивает очевидцев смертельного ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 24 мая около 00:00 на улице 30 лет Победы водитель «Шевроле-Клан» сбил 18-летнюю девушку, велосипедистку, которая от полученных травм скончалась в больнице, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Граждан-очевидцев просят сообщить информацию по факту произошедшего в следственный отдел по расследованию ДТП по телефонам: 416-083 или 8912-460-38-17.

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ИСТОЧНИК KP.RU