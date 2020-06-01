Весеннее обострение: ижевчане заметили голого мужчину на остановке
В последний день весны жителей Ижевска удивил мужчина, который прогуливался по городу голым. Фотографии обнаженного мужчины на остановке «Северный микрорайон» на улице Удмуртская облетели местные паблики и вызвали бурю эмоций со стороны пользователей.
Фото: ДОСКА ПОЗОРА | ИЖЕВСК
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Кто-то даже пожалел мужчину, подумав, что он болен.
А куда направлялся человек и был ли он наказан за такое поведение в общественном месте – не известно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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