2020-06-01T17:20:20+03:00
Общество

Весеннее обострение: ижевчане заметили голого мужчину на остановке

Фотографии выложили очевидцы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ДОСКА ПОЗОРА | ИЖЕВСКФото: ДОСКА ПОЗОРА | ИЖЕВСК
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В последний день весны жителей Ижевска удивил мужчина, который прогуливался по городу голым. Фотографии обнаженного мужчины на остановке «Северный микрорайон» на улице Удмуртская облетели местные паблики и вызвали бурю эмоций со стороны пользователей.

Фото: ДОСКА ПОЗОРА | ИЖЕВСК

Фото: ДОСКА ПОЗОРА | ИЖЕВСК

- Похоже это голый флешмоб против короновируса

- Без маски, зато в кепке

- Мир сходит с ума!!!

- 100% проспорил

- Вот до чего довела человека эта самоизоляция

Кто-то даже пожалел мужчину, подумав, что он болен.

А куда направлялся человек и был ли он наказан за такое поведение в общественном месте – не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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