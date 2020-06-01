На трассе Удмуртии столкнулись «легковушка» и грузовик
В Удмуртии 30 мая на 129 км автодороги «Елабуга – Пермь» Малопургинского района произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 69-летний водитель машины «Дэу-Матиз» при выезде со второстепенной дороги врезался в грузовик «Даф», под управлением 47-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель «легковушки» получил травмы, его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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