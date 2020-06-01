2020-06-01T18:39:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Парки и скверы снова закроют в Удмуртии

Это связано со вспышкой коронавируса
Анастасия Захарова
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Парки, скверы, общественные пространства и зоопарк снова закроют в Удмуртии. Об этом в прямом эфире в своих социальных сетях рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава региона сказал, что после майских праздников ожидался рост случаев коронавируса. Прогнозы сбылись, поэтому меры снова ужесточают. Также Александр Бречалов посетовал, что в праздники в парках было очень много людей, и никто не соблюдал социальную дистанцию.

-Республика не готова к выходу на 2 этап снятия ограниченичительных мер, поэтому не будут открыты торговые центры, детские и спортивные учреждения. Мы ставим себе ориентир — 15 июня, - добавил Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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