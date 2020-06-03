Три «легковушки» столкнулись на трассе Удмуртии
В Удмуртии на 3-м километре автодороги «Якшур-Бодья - Шаркан» Якшур-Бодьинского района столкнулись три машины. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 61-летний водитель машины ВАЗ-2114 при обгоне создал помеху для движения машине ВАЗ-2112, за рулем которой была 21-летняя девушка. Она вылетела на «встречку», где врезалась в машину «Митсубиси» под управлением 55-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель ВАЗ-2112 получила множественные травмы, ее отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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