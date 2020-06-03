Сотрудницу полиции Удмуртии осудили за разглашение гостайны

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:07:45+03:00

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В Удмуртии осудили экс-заместителя начальника межмуниципального отдела полиции за разглашение гостайны. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по региону.

- Установлено, что женщина делала копии секретных документов, предварительно удалив данные о грифе секретности. После этого передала информацию третьим лицам, не имевшим доступ к документам, - говорится в сообщении.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе МВД по Удмуртии, сотрудница была уволена. По результатам служебного расследования руководство отдела полиции привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU