Театр юного зрителя появится в Ижевске

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:22:08+03:00

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В Русском драматическом театре в Ижевске начались работы по реконструкции. Об этом сообщили в группе театра в «Фейсбук».

Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/

- Реконструкция ведется в части здания бывшего ДК Ижмаш, которая выходит углом на улицы Ленина и Горького. По проекту здесь разместится еще одна сцена Русского театра - для детских и подростковых спектаклей, - говорится в сообщении.

Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/

Также в группе отметили, что сотрудники театра разрабатывают репертуарную концепцию новой сцены и зрительские проекты, с которыми планируют стартовать еще до окончания строительства, в следующем сезоне.

Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/

Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/

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ИСТОЧНИК KP.RU