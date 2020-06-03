Театр юного зрителя появится в Ижевске
В Русском драматическом театре в Ижевске начались работы по реконструкции. Об этом сообщили в группе театра в «Фейсбук».
Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/
- Реконструкция ведется в части здания бывшего ДК Ижмаш, которая выходит углом на улицы Ленина и Горького. По проекту здесь разместится еще одна сцена Русского театра - для детских и подростковых спектаклей, - говорится в сообщении.
Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/
Также в группе отметили, что сотрудники театра разрабатывают репертуарную концепцию новой сцены и зрительские проекты, с которыми планируют стартовать еще до окончания строительства, в следующем сезоне.
Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/
Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/
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ИСТОЧНИК KP.RU
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