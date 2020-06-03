2020-06-03T17:22:08+03:00
Общество

Театр юного зрителя появится в Ижевске

Он расположится в крыле Русского драматического театра
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/
Изменить размер текста:

В Русском драматическом театре в Ижевске начались работы по реконструкции. Об этом сообщили в группе театра в «Фейсбук».

Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/

Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/

- Реконструкция ведется в части здания бывшего ДК Ижмаш, которая выходит углом на улицы Ленина и Горького. По проекту здесь разместится еще одна сцена Русского театра - для детских и подростковых спектаклей, - говорится в сообщении.

Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/

Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/

Также в группе отметили, что сотрудники театра разрабатывают репертуарную концепцию новой сцены и зрительские проекты, с которыми планируют стартовать еще до окончания строительства, в следующем сезоне.

Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/

Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/

Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/

Фото: Игорь Тюлькин facebook.com/rdt.udmurtii/

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Жительницу Удмуртии с ребенком принудительно положили в больницу из-за положительного анализа на коронавирус.

- 2020 год запомнится всем ижевчанам надолго. Практически все главные праздники года проходят в необычном формате. День города не станет исключением. Власти запланировали много интересного на трехдневный фестиваль. Рассказываем о мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава администрации Октябрьского района Ижевска покинул должность
Театр юного зрителя появится в Ижевске
54 семьи из Удмуртии получат соцвыплаты на улучшение жилищных условий
Жителя Удмуртии обвиняют в огласку подробностей личной жизни бывшей супруги
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Полмиллиона рублей мошенники похитили с банковского счета ижевчанки
Жительницу Удмуртии с ребенком принудительно положили в больницу из-за положительного анализа на коронавирус
День города в Ижевске 2020: в каком формате пройдет и в каких мероприятиях смогут принять участие горожане
Сотрудницу полиции Удмуртии осудили за разглашение гостайны
Три «легковушки» столкнулись на трассе Удмуртии
5-летнюю девочку похитили в Ижевске
Ремонт дороги начался на улице Драгунова в Ижевске
Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Удмуртии в пожаре
На утро 3 июня в Удмуртии зарегистрировали 52 случая заражения коронавирусом
В День города ижевчане смогут сделать селфи с лосями по всему Ижевску
На 2 июня в Ижевске проверяющие не застали дома 21 жителя, которые должны находится на самоизоляции
Четверо ребят из Удмуртии удостоены награды «Горячее сердце-2020»
Движение по улице 9 Января в Ижевске ограничат до 10 июня
В двух детских садах Глазова работали медсестры с коронавирусом