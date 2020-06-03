Глава администрации Октябрьского района Ижевска покинул должность
1 июня глава администрации Октябрьского района Ижевска Валерий Мартынов покинул должность. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- Со 2 июня на должность Главы района временно переведен Алексей Девяткин, ранее занимавший должность заместителя Главы Администрации Октябрьского района по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству, - говорится в сообщении.
Валерий Мартынов занимал должность главы района с февраля 201, до этого исполнял обязанности главы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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