2020-06-03T18:16:28+03:00
Общество

Глава администрации Октябрьского района Ижевска покинул должность

Валерий Мартынов освободил должность
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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1 июня глава администрации Октябрьского района Ижевска Валерий Мартынов покинул должность. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Со 2 июня на должность Главы района временно переведен Алексей Девяткин, ранее занимавший должность заместителя Главы Администрации Октябрьского района по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству, - говорится в сообщении.

Валерий Мартынов занимал должность главы района с февраля 201, до этого исполнял обязанности главы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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