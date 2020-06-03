Глава администрации Октябрьского района Ижевска покинул должность

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:16:28+03:00

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1 июня глава администрации Октябрьского района Ижевска Валерий Мартынов покинул должность. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Со 2 июня на должность Главы района временно переведен Алексей Девяткин, ранее занимавший должность заместителя Главы Администрации Октябрьского района по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству, - говорится в сообщении.

Валерий Мартынов занимал должность главы района с февраля 201, до этого исполнял обязанности главы.

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- 2020 год запомнится всем ижевчанам надолго. Практически все главные праздники года проходят в необычном формате. День города не станет исключением. Власти запланировали много интересного на трехдневный фестиваль. Рассказываем о мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU