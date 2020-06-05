2020-06-05T07:49:32+03:00
Общество

Пропавшую в Удмуртии 82-летнюю бабушку спасли поисковики

Трагедии удалось избежать
Анастасия Волкова
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ФОТО: «Регион 18»ФОТО: «Регион 18»
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4 июня в Удмуртии удалось спасти 82-летнюю бабушку, которая пропала с садового участка по Гольянскому тракту. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

О пропаже сообщили родственники. После перенесенного инсульта здоровье бабушки ухудшилось: она бы не смогла самостоятельно вернуться домой. На место выехали сотрудники полиции, кинологи и поисковики. Пенсионерку нашли в перелеске недалеко от пруда – испуганную и обессиленную, но живую!

- Спасатели на носилках вынесли бабушку на дорогу, где её уже встречали взволнованные родственники. Врачи скорой помощи, прибывшие на место, сказали, что острой необходимости в госпитализации нет, дали рекомендации по домашнему наблюдению, - рассказали в отряде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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