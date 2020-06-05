Уголовное дело отца, который избивал малолетнюю дочь, рассмотрят в суде Удмуртии
В Удмуртии осудят мужчину, который избивал 9-летнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
- Установлено, что в декабре 2019 года, с января по апрель 2020 года мужчина бил дочь руками и ногами по различным частям тела, кидал в ребенка мобильным телефоном, - говорится в сообщении.
По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. На данный момент прокурором утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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