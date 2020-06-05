В одном из микрорайонов Ижевска нашли труп мужчины

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:04:04+03:00

По предварительным данным его искали с апреля 2019 года

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В микрорайоне Костина Мельница Ижевска обнаружили труп мужчины. Об этом сообщается на странице службы спасения столицы Удмуртии в «Инстаграме».

- Днем 5 июня поступило сообщение об обнаружении тела и помощи в его транспортировке. В микрорайоне Костина мельница спасателей встретили и сопроводили на место обнаружения, тела мужчины. Погрузив на носилки, спасатели транспортировали его до дороги и передали полицейским, - говорится в сообщении.

По предварительным данным мужчину искали с апреля 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU