Реконструкцию театра юного зрителя в Ижевске завершат в декабре 2022 года
В Ижевске реконструкция Театра юного зрителя завершится в декабре 2022 года. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на странице в соцсетях.
- С мая 2020 года начался второй этап реконструкции данного объекта, реализуемого в рамках Национального проекта «Культура». На ремонт из федерального бюджета поступит 277,5 млн. рублей, - написал министр.
Фото: Владимир Соловьев
По словам Владимира Соловьева, ТЮЗе в Ижевске станет самым современным и оригинальным по звуковому, световому и материально-техническому оснащению учреждением искусства в республике.
Напомним, не так давно «Комсомолка» писала о начале реконструкции театра и собрала несколько фотографий со стройки (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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