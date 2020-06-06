Реконструкцию театра юного зрителя в Ижевске завершат в декабре 2022 года

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:26:39+03:00

Работы на объекте начались в мае нынешнего года

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В Ижевске реконструкция Театра юного зрителя завершится в декабре 2022 года. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на странице в соцсетях.

- С мая 2020 года начался второй этап реконструкции данного объекта, реализуемого в рамках Национального проекта «Культура». На ремонт из федерального бюджета поступит 277,5 млн. рублей, - написал министр.

Фото: Владимир Соловьев

По словам Владимира Соловьева, ТЮЗе в Ижевске станет самым современным и оригинальным по звуковому, световому и материально-техническому оснащению учреждением искусства в республике.

Напомним, не так давно «Комсомолка» писала о начале реконструкции театра и собрала несколько фотографий со стройки (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU