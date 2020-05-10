2020-05-10T14:23:26+03:00
Общество

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказала о причинах расставания с молодым человеком

А также о своем идеальном мужчине
Инга Коган
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Фигуристка Елизавета Туктамышева – уроженка Удмуртии – рассказала о причинах расставания с фигуристом Андреем Лазукиным. Это произошло в феврале этого года.

- Просто бывает так, что понимаешь, когда долго в отношениях, что не совсем вы подходите друг другу, и все, - заявила Елизавета в интервью РИА Новости.

По ее словам, они до сих пор дружат, и относится она к нему прекрасно.

- Мы были вместе примерно пять лет. Мы постоянно были вместе — на тренировках, на сборах. Это как в паре, мне кажется, что, когда в паре катаешься, люди потом начинают встречаться. Это нормально, что есть привязанность к человеку. Но хорошо, что мы сейчас это поняли, что надо идти дальше как-то не вместе, - добавила Лиза.

23-летняя спортсменка не уверена, кто для нее идеальный мужчина, потому что опыта в отношениях было мало.

- Что должно быть в человеке, чтобы он смог завоевать мою симпатию? Юмор, открытость и любовь к музыке, книгам. То есть он должен быть с такой, наверное, тонкой душой, но в то же время разгильдяй, - говорит Туктамышева.

Ранее стало известно, что Елизавета Туктамышева и Алина Загитова включены в состав российской сборной на сезон 2020-2021.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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