«Подрядчик будет усиливаться»: в Ижевске проверили как идут работы по строительству школы на Берша
В Ижевске министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин проверил, как идут работы по возведению школы на улице Берша. Об итогах он написал на странице в «Фейсбуке».
- Всё исполняется по графику. Переговорил с подрядчиком. Работает уверенно. Со следующей недели будет дополнительно усиливаться, чтобы уложиться в срок сдачи школы в декабре текущего года, - написал министр.
Напомним, что с прежним подрядчиком был расторгнут контракт из-за несоблюдения обязательств.
- При малейшем отставании на нынешнего подрядчика будем накладывать жесткие санкции вплоть до расторжения контракта, - заключил Дмитрий Сурнин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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