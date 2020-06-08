«Подрядчик будет усиливаться»: в Ижевске проверили как идут работы по строительству школы на Берша

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:25:32+03:00

Министр строительства региона сообщил, что подрядчик будет усиливаться, чтобы успеть в срок

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В Ижевске министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин проверил, как идут работы по возведению школы на улице Берша. Об итогах он написал на странице в «Фейсбуке».

- Всё исполняется по графику. Переговорил с подрядчиком. Работает уверенно. Со следующей недели будет дополнительно усиливаться, чтобы уложиться в срок сдачи школы в декабре текущего года, - написал министр.

Напомним, что с прежним подрядчиком был расторгнут контракт из-за несоблюдения обязательств.

- При малейшем отставании на нынешнего подрядчика будем накладывать жесткие санкции вплоть до расторжения контракта, - заключил Дмитрий Сурнин.

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ИСТОЧНИК KP.RU