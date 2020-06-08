2020-06-08T09:25:32+03:00
Общество

«Подрядчик будет усиливаться»: в Ижевске проверили как идут работы по строительству школы на Берша

Министр строительства региона сообщил, что подрядчик будет усиливаться, чтобы успеть в срок
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Дмитрий СурнинФото: Дмитрий Сурнин
Изменить размер текста:

В Ижевске министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин проверил, как идут работы по возведению школы на улице Берша. Об итогах он написал на странице в «Фейсбуке».

- Всё исполняется по графику. Переговорил с подрядчиком. Работает уверенно. Со следующей недели будет дополнительно усиливаться, чтобы уложиться в срок сдачи школы в декабре текущего года, - написал министр.

Напомним, что с прежним подрядчиком был расторгнут контракт из-за несоблюдения обязательств.

- При малейшем отставании на нынешнего подрядчика будем накладывать жесткие санкции вплоть до расторжения контракта, - заключил Дмитрий Сурнин.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На утро 8 июня в Удмуртии выявлено 24 случая заражения коронавирусом.

- «Тренер одобрил»: Елизавета Туктамышева рассказала подписчикам о новой программе.

- С 15 июня изменится расписание пригородного поезда Ижевск-Кизнер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На здании Русского драматического театра Удмуртии вновь появятся фигуры рабочего и воина
«Подрядчик будет усиливаться»: в Ижевске проверили как идут работы по строительству школы на Берша
На утро 8 июня в Удмуртии выявлено 24 случая заражения коронавирусом
«Тренер одобрил»: Елизавета Туктамышева рассказала о новой произвольной программе на сезон
С 15 июня изменится расписание пригородного поезда Ижевск - Кизнер
Пробный ЕГЭ в Удмуртии пройдет без участия детей
Наркосбытчика из Ижевска будут судить
Жители Удмуртии проголосовали за новый дизайн ижевского аэропорта
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Бывший замминистра внутренних дел Удмуртии Растем Заппаров скончался 6 июня
8 июня в Ижевске временно отключат трансляции телерадиопрограмм
Подготовка к купальному сезону началась в Удмуртии
Глава Ижевска обратил особое внимание на состояние дорог и газонов
В одну из колоний Удмуртии пытались передать посылку при помощи квадрокоптера
27 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано на утро 7 июня
Два человека погибли в Удмуртии при столкновении легковушки и «КАМАЗА»
У пенсионера из Удмуртии мошенники похитили почти 190 тысяч рублей
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Полицейские Перми сняли с поезда 20-летнего ижевчанина, который ехал в вагоне с углем
Реконструкцию театра юного зрителя в Ижевске завершат в декабре 2022 года
Экс-директора Детско-юношеской школы по конному спорту в Ижевске осудили за мошенничество в особо крупном размере
В больнице Удмуртии скончалась пациентка с положительным результатом на коронавирус
Еще 32 случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии на 6 июня