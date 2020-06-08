Двоих жителей Удмуртии задержали за кражу с завода на сумму более 1,5 млн рублей

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:35:37+03:00

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В Сарапуле (Удмуртия) полицейские задержали двоих местных жителей за кражу с завода на сумму более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- С января по июнь 2020 года подозреваемые через проемы в ограждении попадали на территорию завода и похищали детали из металла. Похищенное они вывозили на тележках и сдавали в пункты приема металла, - сообщает пресс-служба.

Сумма ущерба составила 1 510 000 рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU