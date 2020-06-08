«Пришлось госпитализировать с коронавирусом»: глава Удмуртии поздравил министра соцполитики с выздоровлением

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:14:05+03:00

Татьяна Чуракова сообщила, что у нее коронавирус, 22 мая

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Глава Удмуртии Александр Бречалов во время аппаратного совещания поздравил министра соцполитики и труда региона Татьяну Чуракову с выздоровлением от коронавируса.

- Татьяну Юрьевну пришлось госпитализировать с ковидом в инфекционную больницу. Но только сильным людям, я уверен, такие испытания посылаются, - отметил глава региона, поздравив всех с днем социального работника.

Напомним, министр соцполитики Удмуртии сообщила о том, что у нее положительный тест на коронавирус, 22 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU