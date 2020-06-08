На здании Русского драматического театра Удмуртии вновь появятся фигуры рабочего и воина
Фигура рабочего и воина вновь будут украшать здание Русского драматического театра Удмуртии. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на министра культуры региона Владимира Соловьева.
- Старожилы Ижевска, наверное, помнят Дворец культуры «Ижмаш» (именно в этом здании размещается театр. - Прим. ред.). Вверху размещались фигуры рабочего и воина. Мы всё-таки решили восстановить и эту изюминку, - отметил министр.
На данный момент в пристрое к зданию театра идет реконструкция - там расположится долгожданный Театр юного зрителя (подробнее).
Не так давно министр культуры рассказывал, когда планируется завершить реконструкцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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