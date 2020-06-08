При столкновении двух «легковушек» в Удмуртии пострадали три человека
В Удмуртии 7 июня на 21 км автодороги «Ижевск-Люк» Завьяловского района столкнулись две «легковушки». Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 43-летняя женщина, водитель «Лада-Калина» на перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной дороги не пропустила машину «Лада-Гранта», под управлением 27-летнего молодого человека и врезалась в нее, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пассажир «Лады-Калины» 16-летняя девушка, пассажиры «Лады-Гранты»- годовалый ребенок и 23-летняя девушка получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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