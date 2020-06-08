2020-06-08T11:54:22+03:00
Происшествия

При столкновении двух «легковушек» в Удмуртии пострадали три человека

ДТП произошло 7 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 7 июня на 21 км автодороги «Ижевск-Люк» Завьяловского района столкнулись две «легковушки». Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 43-летняя женщина, водитель «Лада-Калина» на перекрестке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной дороги не пропустила машину «Лада-Гранта», под управлением 27-летнего молодого человека и врезалась в нее, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажир «Лады-Калины» 16-летняя девушка, пассажиры «Лады-Гранты»- годовалый ребенок и 23-летняя девушка получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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