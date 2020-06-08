В зоопарке Удмуртии родились уссурийские харзы
В зоопарке Удмуртии вновь пополнение – на свет появились уссурийские харзы (две девочки). Об этом сообщает пресс-служба зверинца.
- Щенки появились на свет в начале апреля. Это известие очень порадовало всех сотрудников зоопарка. В неволе харзы ввиду своего пугливого нрава, размножаются крайне редко. В зоопарке Лука и Груша создали пару около полугода назад. И тут словно чудо случилось – они стали родителями. Почти 60 дней мать заботливо растила, выкармливала и воспитывала деток во внутреннем помещении, - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
Теперь, когда малышки выбрались на прогулку их смогут видеть посетители зоопарка с 09:00 до 20:00.
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В зоопарке Удмуртии родились милые малышки уссурийской харзы .
ИСТОЧНИК KP.RU
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