Пляж Ижевска готовят к летнему сезону

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:56:46+03:00

Уже сейчас определен подрядчик, который будет содержать пляж в течение всего лета

Изменить размер текста: A A

В Ижевске центральный пляж готовят к летнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Спасатели очистили часть акватории, примыкающую к пляжу, и прибрежную полосу от мусора. В настоящее время определена подрядная организация - ООО «Людмила», которая будет содержать пляж в течение всего летнего сезона, - говорится в сообщении.

При этом на данный момент пляж закрыт для посещения, решение об открытии будет принято после улучшения эпидемиологической ситуации. Также по рекомендациям Роспотребнадзора загорать на пляже можно будет без масок, но соблюдая социальную дистанцию.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Очередная порция милоты от зоопарка Удмуртии. Там на свет появились малышки уссурийские харзы.

- При столкновении двух «легковушек» в Удмуртии пострадали три человека.

- «Пришлось госпитализировать с коронавирусом»: глава Удмуртии поздравил министра соцполитики с выздоровлением.

ИСТОЧНИК KP.RU