2020-06-08T12:56:46+03:00
Общество

Пляж Ижевска готовят к летнему сезону

Уже сейчас определен подрядчик, который будет содержать пляж в течение всего лета
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске центральный пляж готовят к летнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Спасатели очистили часть акватории, примыкающую к пляжу, и прибрежную полосу от мусора. В настоящее время определена подрядная организация - ООО «Людмила», которая будет содержать пляж в течение всего летнего сезона, - говорится в сообщении.

При этом на данный момент пляж закрыт для посещения, решение об открытии будет принято после улучшения эпидемиологической ситуации. Также по рекомендациям Роспотребнадзора загорать на пляже можно будет без масок, но соблюдая социальную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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