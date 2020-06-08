8 июня вечером местами по Удмуртии ожидаются грозы

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:12:52+03:00

По прогнозам синоптиков, гроза может начаться в ближайший час

Изменить размер текста: A A

Местами по Удмуртии в ближайший час с сохранением до 19:00 8 июня ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республики со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

ГУ МЧС России по Удмуртии рекомендует жителям не оставлять окна и балконы открытыми. Водителям соблюдать безопасный скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах. Также выбирать места парковки и стоянки машин, возможно падение деревьев, щитов и рекламных стендов.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, вечером 8 июня ожидается +16…+21 градус.

Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Если бы не одеяло, ребенок мог обгореть полностью»: хозяйка сгоревшего в Удмуртии дома рассказала о случившейся трагедии.

- Помните, мы рассказывали про жестокое убийство на центральной площади в селе Малая Пурга? В июле 2018 года молодого человека убили пьяные подростки. Только через два года Верховный суд вынес им приговор.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU