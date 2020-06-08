2020-06-08T16:12:52+03:00
Общество

8 июня вечером местами по Удмуртии ожидаются грозы

По прогнозам синоптиков, гроза может начаться в ближайший час
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Местами по Удмуртии в ближайший час с сохранением до 19:00 8 июня ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республики со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

ГУ МЧС России по Удмуртии рекомендует жителям не оставлять окна и балконы открытыми. Водителям соблюдать безопасный скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах. Также выбирать места парковки и стоянки машин, возможно падение деревьев, щитов и рекламных стендов.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, вечером 8 июня ожидается +16…+21 градус.

Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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