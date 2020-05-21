2020-05-21T18:03:20+03:00
Общество

Гендиректор «Парков Ижевска» рассказал, будет ли работать прокат велосипедов на Центральной площади

И какие изменения ждет сквер оружейника Драгунова
Анастасия Захарова
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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21 мая в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин рассказал, появится ли на обновленной Центральной площади прокат велосипедов.

На Центральной площади Ижевска не будет картингов, лошадей и верблюдов, а в сквере Драгунова появятся новые сервисы

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- Никаких картингов, велосипедов, лошадей, верблюдов, машинок. Давайте жить современными этапами развития. Давайте не допускать ненужных сервисов в центре города, - рассказал Сергей Викторович.

Также он рассказал, что когда нормализуется ситуация с коронавирусом, прокат велосипедов и сервисы с едой навынос появятся в недавно отремонтированном сквере оружейника Драгунова.

Напомним, обновленная Центральная площадь открылась в прошлом году, в этом будут делать ее продолжение. Однако практически сразу площадь наводнили экстремалы, и она начала разрушаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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