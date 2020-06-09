Следователь по делу о надругательстве над 11-летней девочкой в Удмуртии: «Виновный сказал, что у него помутился рассудок»

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:06:07+03:00

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Следователь Глазовского межрайонного следственного отдела Ольга Немченко рассказала «Комсомолке» подробности дела о действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Ребенок приехал из деревни в Глазов в гости к подруге матери в июле прошлого года.

- Мать потерпевшей и ее подруга знакомы со школы. Девочка часто приезжала к ним в гости в Глазов. Там семья обвиняемого организовывала ее досуг. И подруга, и ее муж хорошо знали ребенка, - отметила Ольга Немченко.

Однажды утром женщина ушла на работу, а муж остался дома - он работал посменно. Тогда-то он и надругался над девочкой.

- Он не смог внятно объяснить, почему совершил действия сексуального характера в отношении потерпевшей. Мужчина был трезвым. Говорил, что у него было помутнение.

После этого у девочки заболел живот, ее отвели к врачу… Тогда-то и выяснилось, что произошло. Гинеколог сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

По словам следователя, семья характеризуется положительно. Муж работал водителем в скорой помощи, подруга - гардеробщицей и уборщицей в школе. Мужчина ранее не был судим, только один раз совершил административное правонарушение - находился пьяным в общественном месте.

Следствие велось два месяца. Обвиняемый сразу же признал вину. Мужчине вынесли приговор с лишением свободы на семь лет с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU